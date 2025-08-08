Auto elettriche, fino a 11mila euro per chi rottama mezzi inquinanti

In attesa degli incentivi, sono 5.764 le vetture full electric immatricolate a luglio, con un aumento del 40,59% rispetto a luglio 2024 e una quota di mercato al 4,85%, in crescita rispetto al 3,27% dello stesso mese dell'anno scorso. Nei primi sette mesi dell’anno sono state immatricolate 50.539 vetture elettriche, in aumento del 30,86% rispetto allo stesso periodo del 2024, con una quota del 5,17%. I numeri si inseriscono in un contesto ben più difficile per il settore automotive in generale: anche il mese di luglio si è chiuso in rosso (18.493 immatricolazioni, il 5,11% in meno dello stesso mese del 2024). Nei primi sette mesi del 2025 le auto vendute sono in tutto 973.396, in calo del 3,75%.

