Bonus psicologo 2025, domande al via dal 15 settembre: cosa sapere

Bonus psicologo 2025, domande al via dal 15 settembre: a chi spetta e come funzionaEconomia
Introduzione
Domande dal 15 settembre al 14 novembre 2025 per accedere al contributo del bonus psicologo. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto il decreto interministeriale (Salute-Mef) sul riparto delle risorse relative all'anno 2025. La finestra temporale per presentare la richiesta è stata individuata dall'Inps, di intesa con il ministero della Salute. Ecco cosa sapere.
Quello che devi sapere
A quanto ammonta il beneficio
Il beneficio, riferisce in una nota il ministero della Salute, è destinato ai cittadini con un determinato reddito Isee e riconosce fino a 50 euro per seduta. Il contributo può arrivare fino a un massimo di 1.500 euro per beneficiario, in caso di Isee inferiore a 15mila euro. Se l’Isee è compreso tra i 15mila e i 30mila euro, l’importo del beneficio è erogato fino al raggiungimento del massimale di 1.000 euro per ogni beneficiario mentre, se è superiore a 30mila e non superiore a 50mila euro, l’importo del beneficio è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 500 euro per ogni beneficiario
Come funziona
Il contributo può essere richiesto una sola volta ed è utilizzabile presso gli specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti, Albo degli Psicologi, che abbiano comunicato l'adesione all'iniziativa al Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi (Cnop)
Dove si presenta domanda
Come sottolinea l'Inps nel messaggio 2460, la domanda per accedere al contributo può essere presentata annualmente esclusivamente in via telematica accedendo al portale web dell'Inps (www.inps.it). Sul sito dell'Inps sono disponibili tutte le informazioni su entità, modalità e requisiti per l'assegnazione del bonus psicologo
Come si presenta domanda
Ma come si presenta domanda? Per farlo basta accedere alla sezione dedicata "Contributo sessioni psicoterapia", disponibile nella propria area personale. Per accedere, viene richiesto l’utilizzo di un'identità Spid (Sistema pubblico di identità digitale, almeno di livello 2), Cie (Carta d’identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi)
Cos'è il bonus psicologo?
Ma cosa si intende con il termine "bonus psicologo"? Si tratta, ufficialmente, di un "contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia". In altre parole, è una misura volta a fornire assistenza psicologica alle persone che si trovano, per qualsiasi motivo, in condizione di ansia, stress, depressione o fragilità psicologica, e che vogliono beneficiare di un percorso psicoterapeutico per cercare di guarire. Il bonus, nato nel 2022, è stato inizialmente concepito come sostegno alla salute mentale dopo il periodo della pandemia di Covid-19, un evento traumatico che ha lasciato impronte indelebili nella mente di adulti e ragazzi. La misura è stata poi confermata negli anni successivi
Il codice univoco
Se la domanda viene accolta, il richiedente riceverà una notifica con l’importo del contributo e un codice univoco, essenziale per prenotare le sedute. Questi dati devono essere comunicati, per ogni sessione di psicoterapia, al professionista, scelto tra gli specialisti privati, regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti dell’Albo degli psicologi, che hanno aderito all'iniziativa
Entro quando va utilizzato
Il pagamento delle sedute verrà erogato dall’Inps direttamente al professionista, fino a un massimo, come detto, di 50 euro a seduta, secondo le modalità indicate dallo stesso psicologo. Come spiega l’Inps, il codice univoco deve essere utilizzato entro 270 giorni dall’accoglimento della domanda: superato questo termine, viene annullato e non è più utilizzabile
Cosa deve fare lo psicologo
L'elenco completo degli psicologi che hanno aderito all’iniziativa è consultabile all’interno dell’area riservata sul portale dell’Inps. La lista viene fornita all’ente previdenziale dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi. Al momento della seduta, il professionista dovrà inserire, tramite un'apposita sezione online, il codice univoco ricevuto dal beneficiario, unito al codice fiscale
I fondi a disposizione
Per il 2025, il bonus psicologo è stato rifinanziato con un ammontare complessivo pari a 9,5 milioni di euro. Nel 2024, invece, i fondi erano pari a 12 milioni. I soldi verranno distribuiti tra le varie Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per il 70% sulla base del fabbisogno sanitario e per il restante 30% sulla base di parametri di tipo reddituale. Il messaggio dell’Inps arriva in ritardo rispetto alle previsioni: era infatti previsto un click day lo scorso 25 luglio per l’assegnazione dei fondi. Quest’ultimo, però, non si è tenuto a causa della mancata definizione del decreto attuativo
