Bonus psicologo 2025, domande al via dal 15 settembre: cosa sapere

Il beneficio, riferisce in una nota il ministero della Salute, è destinato ai cittadini con un determinato reddito Isee e riconosce fino a 50 euro per seduta. Il contributo può arrivare fino a un massimo di 1.500 euro per beneficiario, in caso di Isee inferiore a 15mila euro. Se l’Isee è compreso tra i 15mila e i 30mila euro, l’importo del beneficio è erogato fino al raggiungimento del massimale di 1.000 euro per ogni beneficiario mentre, se è superiore a 30mila e non superiore a 50mila euro, l’importo del beneficio è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 500 euro per ogni beneficiario

Per approfondire: Bonus psicologo 2025, come fare domanda: scadenze e requisiti