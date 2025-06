Bonus psicologo 2025, chi può chiederlo e come fare domanda

Introduzione

Novità in tema bonus psicologo. Dal 25 luglio 2025, come scrive Fanpage, sarà possibile presentare la domanda per la misura economica pensata per supportare le persone che intendono affrontare un percorso di psicoterapia, con suddivisioni in base al reddito. L’incentivo, - che può arrivare fino a 1.500 euro per ciascun beneficiario - sarà erogato sotto forma di voucher spendibili presso psicoterapeuti aderenti all’iniziativa.

L’obiettivo? Far diventare più accessibili i percorsi di sostegno psicologico. Ecco cosa c’è da sapere