Iscrizione all’università, i bonus e i sostegni previsti per il 2025

È utile poi ricordare l’esistenza di un bonus per sostenere le spese d’affitto per gli studenti universitari fuorisede. Il sostengo è finanziato dal Fondo per studenti fuori sede. Per richiederlo, è necessario appartenere a un nucleo familiare con un Isee non superiore a 20 mila euro e l’importo massimo previsto del bonus è di 279,21 euro. Invece gli studenti che non soddisfano questi requisiti possono beneficiare di una detrazione fiscale che si applica ai contratti di locazione stipulati da studenti universitari e richiede che il domicilio sia a una distanza minima di 100 chilometri dal Comune di residenza. L’agevolazione è pari al 19% dell’importo massimo deducibile, fissato in 2.633 euro, per un massimo di 500 euro. Per redditi familiari fino a 120 mila euro la detrazione è totale, mentre per redditi compresi tra 120 e 240 mila euro è parziale.