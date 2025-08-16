Università, classifica Arwu: La Sapienza prima italiana nel ranking

Introduzione

Il 15 agosto 2025 l'organizzazione indipendente Shanghai Ranking Consultancy ha pubblicato la classifica Academic Ranking of World Universities (Arwu). A livello globale, il primo posto della classifica è occupato da 23 anni dall'Università di Harvard, mentre la Stanford University e il Mit detengono rispettivamente la seconda e la terza posizione. La top ten è dominata da università americane e inglesi. La Sapienza si conferma per il quarto anno consecutivo in vetta tra le università italiane, collocandosi come primo e unico ateneo del nostro Paese nella fascia 101-150.