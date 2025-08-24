Bonus elettrodomestici 2025, si parte a settembre: requisiti e domande

Oltre al bonus elettrodomestici con credito d'imposta, esiste anche un'altra misura per l'acquisto di tali beni per la casa. Come riporta il sito dell'Agenzia delle entrate, è il "Bonus mobili ed elettrodomestici", che prevede una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per l'anno 2025, comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio, e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Negli anni precedenti, il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è stato di 5.000 euro per il 2024 e di 8.000 euro per il 2023. Il pagamento va effettuato con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

