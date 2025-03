Asciugatrici, al via la nuova etichetta energetica. Come si legge

Introduzione

L’inizio del mese ha segnato il debutto della nuova classificazione prevista dall’Unione Europea per misurare l’efficienza energetica delle asciugatrici. Dal 1° marzo di quest’anno, l’acquisto di nuovi apparecchi si basa unicamente sulla scala da A a G in sostituzione delle vecchie classi A+, A++ e A+++. Ecco come orientarsi secondo le indicazioni di Altroconsumo.