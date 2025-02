Bonus elettrodomestici 2025, l'ipotesi click day. Cosa sapere

Introduzione

Entro la fine di febbraio è atteso il via libera all’invio delle domande per ottenere il cosiddetto bonus elettrodomestici, che consente un rimborso del 30% (con un tetto di 100 o 200 euro) per gli acquisti che rispettano alcuni requisiti. È stato ipotizzato il ricorso al click day, come per altre misure, che consente di seguire il principio cronologico di presentazione della richiesta. Secondo gli esercenti questo sistema potrebbe essere però in parte penalizzante per le famiglie meno pratiche nell’uso di procedure online.