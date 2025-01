Bonus elettrodomestici, ci sarà un click day? Cosa sappiamo

Introduzione

Nella Manovra 2025 è stato introdotto anche una sorta di buono per gli elettrodomestici, che propone una copertura del 30% dei costi sostenuti per l’acquisto di elettrodomestici con classe energetica non inferiore alla B. Il tetto massimo di spesa è 100 euro, per tutti i nuclei familiari. Per le famiglie con Isee inferiore a 25.000 euro, però, il contributo massimo sale a 200 euro. La misura sarà valida per tutto il 2025, e le sue modalità operative verranno definite entro 60 giorni dall’entrata in vigore delle Legge di Bilancio. Come spiega l’Unione nazionale consumatori sul proprio sito, si prevede “l’introduzione di un sistema di click-day per la presentazione delle domande"