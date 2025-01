Bonus elettrodomestici, in arrivo le regole per ottenerlo

Introduzione

La Manovra 2025 ha introdotto fra le varie misure anche un'agevolazione che copre il 30% dei costi sostenuti per l’acquisto di elettrodomestici con classe energetica non inferiore alla B. Al momento il Mimit, ovvero il ministero delle Imprese e del Made in Italy, e il Mef, il ministero dell’Economia e delle Finanze, sono al lavoro per redigere il decreto con cui saranno stabilite le modalità per richiedere questo contributo. Dovrebbe essere pronto per la fine di febbraio.