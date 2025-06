Tassi interesse, Bce verso nuovo taglio in settimana. E poi? L'analisi

Tra chi pensa che una pausa sia in arrivo c’è anche Ulrike Kastens, economista senior di DWS: prevede che la Bce farà una pausa dopo luglio. "Vediamo spazio per un altro taglio dopo giugno, ma da qui in poi l'aria si assottiglierà con la moderazione dell'inflazione e la stabilizzazione dei tassi di crescita. La politica monetaria non è più restrittiva. I prestiti sono in ripresa, forse meno per le imprese, ma i tassi di crescita del settore immobiliare sono discreti. Questo dimostra che i tassi di interesse non sono più un ostacolo", dice l’economista