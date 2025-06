Secondo l’associazione per i consumatori, il Comune di Campobasso si è aggiudicato l’incremento maggiore in termini percentuali balzando da 112mila a 308mila euro di ricavi, il 174% in più nell’arco dei dodici mesi. La "fuga in avanti" del capoluogo molisano risulta evidente in confronto a Milano e a Firenze che segnano una crescita tra il 36,5 e il 39%