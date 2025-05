Autovelox, prosegue lo scontro fra Mit e i Comuni. Cosa sappiamo

Introduzione

Ci sono ancora contrasti sugli autovelox fra il ministro dei trasporti Matteo Salvini e l’Anci. Nelle scorse ore il titolare del Mit ha inviato una lettera al presidente all’Associazione dei Comuni Gaetano Manfredi, per richiedere un censimento dettagliato dei dispositivi su tutto il territorio nazionale. La richiesta fa seguito a una prima risposta di Anci, che ha fornito dati in termini percentuali. Salvini ha risposto chiedendo "numeri certi" e ha sollecitato i sindaci a fornire "non una percentuale ma un numero chiaro e inequivocabile". Il Mit vuole quindi sapere "quanti sono gli autovelox e dove sono installati"