Autostrade, installati i Tutor 3.0 su 26 nuove tratte. Ecco dove sono

Introduzione

Sono stati installati i Tutor 3.0 su 26 nuove tratte autostradali. Si tratta dell'ultimo aggiornamento dello strumento attivo dal 2005 sulla rete di Aspi, che permette di rilevare la velocità media di percorrenza di un dato veicolo. I nuovi dispositivi sono attivi in tutta Italia, da Milano a Napoli. E per chi non rispetta i limiti, le multe sono salate, come previsto dal Codice della strada.