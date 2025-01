Nuovo codice strada, il consumo di vino nei ristoranti è in calo?

Introduzione

Il nuovo Codice della strada, entrato ufficialmente in vigore lo scorso 14 dicembre, prevede tolleranza zero per chi guida in stato di ebbrezza. E le misure stanno già avendo un effetto sul consumo di alcol - in particolare vino - in ristoranti, locali e cantine.

Il primo grido d’allarme è arrivato dai ristoratori. Come riporta La Stampa, il calo di consumi oscillerebbe tra il 30 e il 40%. Ma, passato l’effetto sorpresa, c’è chi si è già organizzato per trovare soluzioni per continuare ad essere attrattivo per la clientela, tra navette e vini senza alcol