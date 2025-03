Nuovo Codice della Strada, Salvini: "Nei primi due mesi del 2025 salvate 55 vite"

Il vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, a margine di un convegno sul nuovo codice della strada ha fatto un bilancio dei primi due mesi in cui sono entrati in vigore i cambiamenti voluti dal suo dicastero. “Mi porto a casa 750 feriti in meno, 55 morti in meno e 700 incidenti in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso rilevati dalla polizia stradale e dai carabinieri. Se il trend sarà costante saremo a breve almeno a meno mille feriti e meno mille incidenti, vuole dire che qualcosa di significativo la tua azione politica la sta lasciando. Per me ne vale la pena”, ha sottolineato il leader della Lega.