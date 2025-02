Caro bollette, cosa serve davvero alle famiglie?

Al di là di quali saranno le decisioni prese dal governo Meloni per attenuare l’impatto su famiglie e imprese dell’aumento del costo dell’energia lo sconto in bolletta non sembra il modo corretto per intervenire. Se si compensa l’aumento del prezzo con un sussidio si impedisce al sistema dei prezzi di operare. Quello che occorre fare in questi casi è fornire risorse monetarie a famiglie e imprese in difficoltà.