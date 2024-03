Bollette, gli elettrodomestici che costano di più per pulizie di casa

Solamente considerando lavatrice, asciugatrice, ferro da stiro, aspirapolvere e scopa a vapore e con le tariffe medie odierne, si può arrivare a spendere anche più di 230 euro all’anno. Ma questa cifra potrebbe anche cambiare ed aumentare in virtù delle nuove tariffe in arrivo con la fine del mercato tutelato. L'analisi del sito Facile.it aiuta ad orientarsi sui costi e a capire come, eventualmente, abbatterli