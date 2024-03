Bollette luce, dal 1° luglio scatta il servizio a tutele graduali

Tra poco più di tre mesi finirà anche il mercato tutelato dell’energia: per coloro che non dovessero scegliere un nuovo operatore nel mercato libero c’è il passaggio al servizio a tutele graduali, che prevede l’applicazione della proposta in quel momento più conveniente tra quelle messe a disposizione dal venditore. Il risparmio promette di essere considerevole: alle attuali condizioni, il cliente finale dovrebbe riuscire a pagare circa 130 euro l’anno in meno, più del 20% di una bolletta di una famiglia media