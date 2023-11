Mercato libero di luce e gas: come orientarsi tra i prezzi?

Come può un consumatore destreggiarsi tra le varie offerte del mercato libero del gas? Qual è la scelta più conveniente tra prezzo fisso e prezzo variabile? Le risposte nel video.

Fine del mercato tutelato di luce e gas: dal 10 gennaio si passerà infatti al mercato libero per il metano, mentre per la corrente bisognerà attendere aprile. Come possono i consumatori destreggiarsi tra le tante offerte?

Il mercato libero sarà caratterizzato da due tipi di prezzi: uno fisso, stabilito prima e stabile per 12-24 mesi, e uno variabile, che dipenderà dalle oscillazioni del mercato. Oltre a queste differenze, in entrambi i casi una parte sarà influenzata da un importo fisso per la commercializzazione e la vendita. Ne abbiamo parlato anche qui.

Spesso per i consumatori è difficile leggere la bolletta, fare il confronto corretto, capire quanto la materia prima costa da una parte e dall’altra, che tipo di offerte ci sono. Quali sono i consigli per permettere ai consumatori di destreggiarsi meglio in questa offerta? È meglio scegliere un prezzo fisso o un prezzo variabile?

A Sky Tg24 Business Diego Pellegrino (Associazione reseller e trader dell’energia), ha risposto a questi dubbi, fornendo alcuni consigli ai consumatori su come scegliere l’offerta a loro più vantaggiosa.

