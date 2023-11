Con la fine del mercato tutelato come scegliere tra le molte offerte possibili? A quali siti affidarsi? E come leggere in bolletta alcune informazioni chiave? Nel video tutte le risposte

Salvo sorprese, dopo il 10 gennaio si passerà, per il gas, al mercato libero. Si abbandonerà dunque il mercato tutelato. Come scegliere tra le molte offerte che arrivano? Ci sono dei siti ai quali affidarsi? E come leggere in bolletta alcune informazioni chiave? Nel video in alto trovate qualche risposta.