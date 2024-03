Bollette luce e gas più leggere, ecco quanto si potrebbe risparmiare

Davide Tabarelli, presidente di Nomisma energia, ha preannunciato bollette più basse “di 76 euro per il gas all'anno, in base al calo di febbraio", mentre per la luce "il risparmio sarà di 50 euro all'anno". A favorire la discesa soprattutto del gas sono la presenza di scorte altissime e il contributo delle rinnovabili e del nucleare francese