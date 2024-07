Agenzia del Demanio, bando di concessione per 18 edifici. Ecco quali

Si tratta della prima tranche del 2024 dei bandi di concessione di immobili di proprietà dello Stato che l’Agenzia pubblica due volte all’anno, a luglio e a novembre. Tra i beni, un’antica torre sul promontorio di Isola Capo Rizzuto in Calabria, un palazzo vicino al Santuario di Caravaggio vicino Bergamo, un faro sull’isola di Levanzo in Sicilia e ville d’epoca in Friuli Venezia Giulia e Veneto. C’è tempo fino alle 12 del 3 dicembre 2024 per presentare l’offerta