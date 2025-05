Spagna, ondata di caldo record: temperature fino a 40 gradi

Nella penisola iberica potrebbero registrarsi nei prossimi giorni le temperature più elevate dal 1950, in questa epoca dell'anno, con almeno 6-7°C in più rispetto alla media stagionale. Tra le aree più colpite ci sono il centro sud della penisola e le zone dell'interno. Previsti picchi di 40°C in città come Madrid, Siviglia, Cordoba e Toledo

La Spagna è stata colpita da un'ondata di caldo anomala. Come segnala l'Agenzia statale di meteorologia Amet, nei prossimi giorni, fino al 1° giugno, potrebbero registrarsi le temperature più elevate dal 1950, in questa epoca dell'anno. Un caldo che rispecchia a pieno i tipici valori dell'estate, con almeno 6-7°C in più rispetto alla media stagionale. Tra le aree più colpite dalla "situazione meteo anomala", provocata da un'onda anticiclonica africana sul Mediterraneo che interessa gran parte della penisola, vi sono il centro sud e le zone dell'interno. Secondo Amet, la colonnina di mercurio potrebbe addirittura superare i 40°C in città come Madrid, Siviglia, Cordoba e Toledo. Le minime invece non scenderanno sotto i 20°C generando "notti tropicali in molti punti del Paese".

L’ondata di caldo in Spagna

Le autorità sanitarie e di protezione civile spagnole hanno emesso una serie di raccomandazioni per proteggersi dalla prima ondata di grande caldo. L’aumento delle temperature rappresenta anche una minaccia per l'ambiente, con l'aumento del rischio incendi a causa della combinazione di calore estremo, bassi livelli di umidità, alta pressione e venti forti. In diverse aree rurali è stato elevato il livello di allerta e sono stati rafforzati i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi. In particolare, in sei regioni spagnole - Aragona, Catalogna, Estremadura, Galizia, Navarra e la Rioja - le autorità hanno elevato l'allerta al livello di rischio giallo (il secondo su quattro) per alte temperature. Mentre in Andalusia, a rischio elevato (arancio) per picchi fra i 38° e i 40°, la giunta regionale ha autorizzato le scuole ad anticipare l'uscita a prima delle 12 nei giorni in cui resterà attiva l'allerta.