Meteo, ondata di caldo e afa sull'Italia. Ecco dove e quando

Introduzione

Il clima estivo si avvicina. Nei prossimi giorni l'Italia assisterà a una repentina ondata di sole e caldo che, dopo un maggio instabile, fresco e piovoso, porterà un ribaltamento delle condizioni meteorologiche. Le temperature registreranno un notevole aumento, con picchi fino ai 36 gradi, in un contesto da estate piena anticipata. Il termometro segnalerà un incremento della temperatura di 7-8°C sopra la media climatica del periodo. In alcuni casi, soprattutto nelle zone interne del Centro-Nord, si percepirà molta afa. Ecco le previsioni per i prossimi giorni