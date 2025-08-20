Bonus ristrutturazioni, ecco come lo usano i beneficiari: i dati

Tra i lavoratori e i pensionati che quest'anno hanno presentato la dichiarazione dei redditi tramite il CAF Acli, il 43,3% ha usufruito della detrazione per il recupero edilizio. Analizzando più in dettaglio, il 15% di questi ha svolto lavori esclusivamente su parti comuni, mentre il 17,3% ha investito solo sulla propria abitazione (come appartamenti, ville o case singole). La percentuale restante, circa l'11%, ha beneficiato dell'agevolazione per entrambe le tipologie di interventi. Di conseguenza, sei su dieci beneficiari hanno detratto spese relative a parti condominiali, pari al 26% del totale dei contribuenti che hanno usufruito del bonus

Per approfondire: Lavori edilizi 2025, tutte le agevolazioni attive per rifare il bagno di casa: cosa sapere