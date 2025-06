Immobili, quanto aumenta il valore dopo la ristrutturazione: i dati

Secondo i numeri Fiaip, Milano è le città dove la ristrutturazione incide maggiormente sul valore dell’abitazione. Come detto, nel solo quartiere Policlinico una casa dove sono stati eseguiti lavori vale in media 3.500 euro in più al metro quadro. C’è tuttavia da considerare la forte disomogeneità tra gli edifici: nello stesso quadrante convivono dimore storiche di pregio ma bisognose di interventi, unità moderne di valore medio ma in buono stato e viceversa. Nelle altre 19 zone del capoluogo lombardo prese in esame la distanza supera i mille euro al metro quadro. Tra le zone in cui le case ristrutturate registrano l’aumento di prezzo maggiore spiccano i Navigli dove il vantaggio raddoppia in termini percentuali