Come rimuovere l'amianto sfruttando il bonus ristrutturazioni 2025

Anche la Regione Sicilia ha stanziato un contributo a fondo perduto per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto presente nelle abitazioni dell’isola. L'assessorato regionale dell'Energia, attraverso il dipartimento Acqua e rifiuti, ha pubblicato l'avviso del valore di oltre 1,4 milioni di euro con l'obiettivo di incentivare privati e condomìni a bonificare le unità immobiliari in cui è presente questo materiale altamente nocivo per la salute e per l'ambiente. Le domande vanno presentate esclusivamente online attraverso l'apposita piattaforma attiva fino alle 12 del 5 settembre 2025. Il contributo è pari all'80% dei costi effettivamente sostenuti, fino a un massimo di 5mila euro. Nel caso di interventi condominiali, invece, il finanziamento non potrà essere superiore a 2.500 euro per unità immobiliare, entro un limite massimo di 30mila euro per tutto l'edificio.

