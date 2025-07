Bonus trasporti, sconti e agevolazioni a livello regionale: ecco dove

Anche la Regione Valle d’Aosta incentiva l’utilizzo dei mezzi con diverse iniziative a favore di studenti universitari e over 65. Nel 2025 la Regione Valle d’Aosta offre diverse agevolazioni sui trasporti pubblici regionali, con particolare attenzione agli over 65 e agli studenti universitari. Chi ha più di 65 anni può ottenere l’abbonamento gratuito se l’ISEE è inferiore a 20 mila euro, mentre chi ha un ISEE superiore a 26 mila euro può usufruire di sconti progressivi. Gli studenti universitari, invece, possono accedere a riduzioni fino al 75 per cento se l’ISEE non supera gli 11 mila euro, con sconti via via minori per fasce superiori, fino oltre i 44 mila euro. Maggiori informazioni sono presenti sul sito della regione Valle d’Aosta