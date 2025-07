Metro Verde Milano, chiusura M2 per lavori estivi: date e fermate

Un'estate difficile per i trasporti a Milano. Atm a giugno ha infatti confermato la chiusura delle stazioni di Lanza e Moscova della linea 2 della Metropolitana milanese per lavori di riqualificazione per quasi due mesi: dal 19 luglio al 7 settembre. Dopo anni in cui le attività di manutenzione hanno riguardato la tratta più esterna della linea - spiegano a Foro Buonaparte - ora i lavori si focalizzano nel tessuto urbano della città, in prossimità del centro.

Chiuse le fermate di Lanza e Moscova

Da sabato 19 luglio a domenica 7 settembre gli interventi si svolgono tra Cadorna e Garibaldi e - spiega l'azienda milanese dei trasporti - "comportano necessariamente l'interruzione della circolazione dei treni nella tratta e la chiusura di Lanza e Moscova". Gli interventi riguardano la sostituzione dei binari e il rinnovo integrale di tutta la sede ferroviaria, che sottolinea Atm, verranno eseguiti "durante il periodo estivo, dopo la chiusura delle scuole" per "limitare l'impatto sulla mobilità cittadina". Per raggiungere Lanza e piazza Lega Lombarda, limitrofa a Moscova suggerisce di utilizzare i tram 2, 4, 14 o 16 da Cadorna, oppure la M5 da Garibaldi fino a Monumentale e poi con i tram 2 o 4.

Metro chiusa anche a Cimiano

Sempre sulla linea verde della metropolitana, anche la fermata Cimiano è chiusa fino al 13 settembre. A giugno è iniziato il cantiere di costruzione dell’ascensore. Il nuovo impianto permetterà di raggiungere il piano dei treni e migliorare l’accessibilità della stazione, fa sapere ATM, spieganfo che poiché in questa prima fase l'area di cantiere occupa l'ingresso della stazione. Questa condizione impedisce il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza per il passaggio delle persone. In alternativa i viaggiatori possono usare le stazioni di Udine, Crescenzago, Lambrate o Loreto, che si possono raggiungere con i bus. Il servizio della linea è stato esteso anche dopo le 22, fino alla 1 circa, nella tratta Lambrate-Udine-Cimiano-Crescenzago-Cascina Gobba, con corse ogni 25 minuti.