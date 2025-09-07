Bonus elettrodomestici 2025, come funziona il codice per l’acquisto

Nello specifico, a maggio e a giugno le vendite hanno registrato un calo rispettivamente dell’1% e dell’11%: in particolare sono andati in negativo lavatrici, frigoriferi e forni. Luglio è in linea con un rallentamento (-2,9%). Al contempo, continua Applia, la produzione italiana di elettrodomestici negli ultimi tre mesi ha mostrato difficoltà in alcuni segmenti: -19,2% per le lavatrici e -2% per forni e piani cottura

