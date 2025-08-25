Isee, ipotesi esclusione prima casa dal calcolo: cosa cambierebbe

Sull'Isee pesa come detto anche la proprietà immobiliare. Il vicepremier Matteo Salvini ha sottolineato come l'attuale meccanismo di calcolo impedisca l’erogazione di una serie di bonus alle famiglie del ceto medio. “Se non hai un Isee abbastanza basso non hai bonus per l'asilo, per l'affitto, per la bolletta della luce. Solo che l'Isee risulta alto se hai una casa di proprietà, sei considerato ricco e sei eliminato. È una follia", ha sottolineato il leader del Carroccio durante incontro di partito a Pinzolo (Trento). "La prima casa bisogna toglierla dal calcolo dell'Isee. Perché altrimenti i bonus vanno sempre ai soliti, mentre quelli che lavorano e dichiarano tutto se la prendono sempre in saccoccia”, ha aggiunto.