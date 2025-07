Bonus “Nuovi nati”, raddoppiano i termini per richiedere il contributo

Per il calcolo dell’Isee per le prestazioni ai minori in cui è presente il figlio è necessario avere presentato preliminarmente una Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu). Come previsto dalla manovra, ai fini del calcolo Isee minorenni per il bonus nuovi nati non si prendono in considerazione le somme ricevute per l'Assegno unico. All’atto della domanda deve essere altresì indicata la modalità di pagamento prescelta mediante accredito su rapporti di conto dotati di Iban o bonifico domiciliato. L’integrazione del servizio per la presentazione della domanda bonus "Nuovi nati" al “Sistema Unico di Gestione Iban” (Sugi) consente di selezionare uno degli eventuali Iban già registrati e utilizzati presso l’Istituto per altre prestazioni o indicarne uno nuovo.