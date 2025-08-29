Sono necessarie due condizioni: i prodotti devono essere stati prodotti in uno stabilimento situato all’interno dell’Unione europea e devono rispettare alcuni standard di efficienza energetica. Questi ultimi sono distinti per tipologia. Lo spiega il decreto interministeriale, come riporta Il Sole 24 Ore. Si tratta di uno schema che include sette categorie di prodotto: lavatrici e lavasciuga di classe energetica non inferiore alla A; forni almeno di classe A; cappe da cucina almeno di classe B; lavastoviglie di classe non inferiore alla C; asciugabiancheria almeno di classe C; frigoriferi e congelatori di classe non inferiore alla D; piani cottura conformi ai limiti previsti dal Regolamento Ue 2019/2016. Nei prossimi tempi verrà compilato un elenco, che sarà poi messo a disposizione dei consumatori online, e che verrà aggiornato. Lì si potranno consultare i singoli prodotti ammessi all’agevolazione