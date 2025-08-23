Superbonus 2025, da settembre nuovo modello: le novità

La novità principale rispetto al 2022 è l’esclusione dalla tabella dei codici degli interventi agevolati di quei bonus fiscali che nel 2025 non sono più cedibili o scontabili in fattura, o che sono stati sospesi o eliminati. Si tratta di questi: ecobonus ordinario, bonus casa, bonus facciate, bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche, eco-sisma bonus, interventi sulle parti comuni, per più del 25% dell’involucro, di cui al decreto del 26 giugno 2015