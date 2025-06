Caldaia a condensazione, stop agli sconti per superbonus in condomini

A livello di cronoprogramma la "stella polare" resta il 2040, data entro quale l'Unione Europea ha stabilito il divieto per la produzione e la vendita di caldaie a gas e altri apparecchi che utilizzano combustibili fossili con l'obiettivo di giungere all'abbattimento del 90% delle emissioni, in gran parte generate proprio dal riscaldamento nelle abitazioni. Per gli Stati membri non viene riconosciuto l'obbligo di sostituire immediatamente le caldaie a gas già installate ma viene promosso un cambio graduale con sistemi alimentati da energie rinnovabili