Sostituzione caldaia, i consigli per scegliere il modello giusto

Introduzione

Dal 26 settembre 2015 la normativa prevede che tutte le caldaie in commercio siano a condensazione. Si suddividono fra modelli in accumulo e modelli istantanei, che differiscono fra loro per diversi aspetti.

La prima tipologia ha un serbatoio (un bollitore), interno o esterno, dove l’acqua calda si deposita per il fabbisogno quotidiano. Funziona come un boiler elettrico. La seconda invece funziona riscaldando l’acqua nel momento stesso in cui si apre il rubinetto.