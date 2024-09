Sostituzione caldaia, quali sono i bonus di cui poter usufruire?

Introduzione

Le temperature più rigide in molte parti d’Italia hanno chiuso ufficialmente l'estate. Così, molti cittadini si chiedono se sia possibile usufruire di detrazioni e incentivi per la sostituzione e l’acquisto di una nuova caldaia. Tra i bonus possibili ci sono l’Ecobonus al 65% (nel quale rientra anche il bonus caldaia), il bonus ristrutturazioni e il Superbonus al 70% fino a fine anno e al 65% dal 2025.

Anche il bonus mobili può essere utilizzabile, poiché è un intervento di manutenzione straordinaria, ma per usufruirne è necessario “abbinarlo” con il bonus legato alle ristrutturazioni, come specificato di recente anche dal Fisco: in questo modo si potrà usare l'incentivo anche per comprare i mobili per la propria abitazione. Tra i contributi è possibile usare anche il Conto Termico, che permette di beneficiare di una detrazione fiscale fino al 65% per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernali già esistenti e non ha scadenze.