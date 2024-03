Direttiva Case Green, stop caldaie a gas entro il 2040: cosa sapere

Il 12 marzo 2024 il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva la direttiva che ha l’obiettivo di ridurre progressivamente le emissioni di gas serra e i consumi energetici degli edifici, per arrivare alla neutralità climatica entro il 2050. Per le caldaie a combustibili fossili lo stop è stato fissato al 2040, ma già dal 2025 gli impianti non potranno più essere incentivati