Mutuo casa, in quali città si può comprare in base allo stipendio

L’Osservatorio della Fiaip ha confrontato i prezzi delle abitazioni di diverse zone negli otto centri più grandi d’Italia, valutando i costi di quelle in ottimo stato e quelle abitabili. Dai dati emerge che a Roma le zone più care sono i Parioli e il Flaminio, a Milano, invece, via Pagano e Repubblica mentre, a Napoli, la zona dove le case costano di più è via Toledo