Bonus caldaie, in direttiva Case green si va verso stretta dal 2025

Introduzione

Nella prima bozza di linee guida, preparata dai tecnici di Bruxelles in attuazione della direttiva, emerge che dal gennaio dell’anno prossimo non sarà più possibile incentivare le caldaie se dalla rete non arriverà almeno il 51% di combustibili rinnovabili, come il biogas. Quindi ci sarà il blocco delle agevolazioni sugli apparecchi a metano, mentre gli incentivi rimarranno solo per chi usa in prevalenza gas verdi. E in Italia questo vuol dire un quasi certo stop dei bonus. Ecco cosa sappiamo