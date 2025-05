Introduzione

Il ministero per l'Università e la Ricerca ha stanziato 94 milioni di euro per le infrastrutture di ricerca di dieci enti pubblici. A ufficializzarlo la ministra Anna Maria Bernini, che ha firmato il decreto che ripartisce la nuova annualità del Fondo per gli enti di ricerca. Tra le infrastrutture coinvolte, ci sono quelle per il monitoraggio dei terremoti, per lo sviluppo di magneti superconduttori e materiali superconduttivi ad alta temperatura, per le ricerche nel campo dell’astrofisica. Non solo: il ministero ha deciso stanziamenti alla nave rompighiaccio Laura Bassi, alle basi di ricerca italiane in Antartide, alle strutture di ricerca sulla fibra ottica e sui chip. Vediamo i dettagli.