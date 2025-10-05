Meno tasse e più bonus, gli incentivi per chi sposta la residenza

Incentivi fiscali per l'avvio di nuove imprese sono previsti anche in Abruzzo, dove un bonus di 5mila euro viene riconosciuto alle famiglie che si trasferiscono in un comune montano della regione e dove almeno un componente vi apre un’attività. Sostegni fino a 2.500 euro anche per i nuclei che spostano semplicemente la residenza in un comune di montagna con meno di 3mila abitanti. Secondo dati della Regione, grazie alla misura tra il 2022 e il 2023 sono sorte nei micro-comuni abruzzesi 30 nuove aziende, il 70% di quali nei settori del commercio e dei servizi.