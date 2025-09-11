Pensionati all’estero, al via i nuovi controlli dell’Inps: cosa sapere

Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2024 erano 228.600 i pensionati italiani residenti al di fuori dei confini nazionali. Non tutti però sono “pensionati emigrati”: se si considerano infatti solamente quelli che hanno lavorato in Italia per tutta la carriera, e poi sono andati all’estero, la cifra scende a 37.825. Tra il 2011 e il 2019 si è registrata una crescita costante dell’indicatore, che passa da circa 10 a oltre 20 emigrati ogni 100 mila pensionati, e nel 2023 l’incidenza è salita a 33 emigrati ogni 100mila pensionati.

I picchi dell’esodo dei pensionati italiani all’estero si sono registrati negli anni 2020 e 2023. Mentre sono molto pochi quelli che hanno deciso di rientrare in Italia.