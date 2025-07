Pensionati italiani all’estero, ecco quanti sono e le mete preferite

Nella classifica non mancano comunque Paesi che storicamente hanno accolto flussi migratori dall’Italia, come la Francia (in quarta posizione) e la Germania (in quinta). Questi Stati secondo l’ente previdenziale “continuano ad attrarre pensionati, probabilmente anche per ragioni di ricongiungimento familiare o per la presenza di comunità italiane ben radicate”. Infine, sono presenti anche delle novità: tra queste si segnala la Tunisia, che è attrattiva sia per il basso costo della vita che per le condizioni fiscali, e anche l’Albania, premiata per la vicinanza all’Italia e per la convenienza economica.

