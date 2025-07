Lavoratori sempre più anziani e poveri, l’analisi di Confesercenti

Nico Gronchi, presidente di Confesercenti, ha detto: “Inverno demografico e dumping contrattuale sono due micce accese che rischiano di far deflagrare il mondo dell'occupazione e ridurre le prospettive di sviluppo economico. Per invertire questa tendenza serve un intervento organico, dal rafforzamento dei benefici per chi assume under 35 ad un regime fiscale di vantaggio per le imprese giovani. Necessario anche premiare la contrattazione collettiva di qualità, detassando non solo gli aumenti salariali dei contratti più rappresentativi, ma anche 13esima e 14esima, spesso non previste dai contratti in dumping, così da aumentare il potere d'acquisto delle famiglie e incentivare la permanenza nel lavoro regolare"

