

Secondo i dati diffusi ad agosto infatti l’inflazione acquisita per il 2025 è dell’1,7%, e la spesa per le pensioni prevista per il 2025 - comprese quelle assistenziali - è di circa 355 miliardi. Dunque se l'1,7% si applicasse incondizionatamente a tutta la spesa le risorse necessarie sarebbero superiori a 6 miliardi, ma se si considera la rivalutazione sulla base delle fasce di reddito da pensione previste per il 2025 (100% per gli assegni fino a quattro volte il trattamento minimo, 90% per quelli tra le quattro e le cinque volte il trattamento minimo e 75% per quelli superiori a cinque volte il trattamento minimo), la spesa potrebbe scendere intorno ai cinque miliardi.

