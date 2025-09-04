Inps, ecco il nuovo estratto contributivo semplificato. Le novità

Introduzione

Cambia l’estratto conto contributivo dell’Inps, con una nuova modalità di comunicazione dei dati relativi al profilo degli utenti. Le novità, già operative, sono state presentate dallo stesso Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con il messaggio numero 2553 del 2 settembre 2025, e hanno l’obiettivo di “consentire all’interessato la consultazione in ordine cronologico dei periodi contributivi”, determinando “uno snellimento del servizio di consultazione e una visione immediata e intuitiva della complessiva posizione assicurativa”. Ecco nel dettaglio cosa aspettarsi