Pensione anticipata, chi può richiederla e come cambia l’assegno

Come riporta Il Messaggero, sarebbero invece oltre 2.600 le lavoratrici che quest'anno potrebbero pensionarsi attivando Opzione donna, misura che negli ultimi anni ha visto una stretta sui requisiti. Nel 2024 per esempio è salita da 60 a 61 anni la soglia d’età minima per il prepensionamento riconosciuto alle lavoratrici in condizione di fragilità, dalle dipendenti o licenziate di aziende in crisi a caregiver e invalide civili almeno al 74%. Nel 2025 rimane dunque invariata la soglia minima dei 61 anni di età e 35 di contributi con la riduzione di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due