Pensioni, Germania vara la “paghetta previdenziale” per gli under 18

A gestire il “tesoretto” di risparmio per conto dei figli saranno i genitori fino al raggiungimento dei 18 anni. La somma investita resterà in ogni caso vincolata per tutta la durata della vita lavorativa e sarà sbloccata solo una volta che il beneficiario avrà maturato i requisiti per andare in pensione che Berlino ha fissato a 67 anni.

Per approfondire: La rubrica di Carlo Cottarelli: “Dazi, trova le differenze: tutti gli squilibri nell'accordo tra Ue-Usa”